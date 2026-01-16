Cae mototaxista en San Martín de Loba que trabajaba en una motocicleta robada

En un operativo de control y vigilancia realizado en el sur de Bolívar, la Policía Nacional capturó a un hombre de 26 años que prestaba servicios de mototaxismo en una motocicleta hurtada. La detención se llevó a cabo en la calle El Mango, una concurrida zona comercial del municipio de San Martín de Loba, mientras las patrullas realizaban verificaciones de antecedentes a vehículos y personas.

Al ingresar los datos de la motocicleta, una Yamaha FZ negra de placa YNR-68F, en el sistema PDA, los uniformados descubrieron que el automotor tenía un requerimiento judicial vigente por el delito de hurto. El vehículo había sido reportado como sustraído el 26 de enero de 2022 en el municipio de Girón, Santander, y circulaba de manera irregular en territorio bolivarense desde hace casi cuatro años.

El conductor fue capturado de inmediato y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de receptación, al no poder justificar la procedencia legal del vehículo. El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, enfatizó que estos controles se han intensificado en las zonas rurales y urbanas para frenar la comercialización de partes y vehículos robados en la región.