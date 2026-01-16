Angustia en el sur de Bolívar por la desaparición del conductor de una ambulancia acuática en el río

La comunidad de La Pacha, en jurisdicción de Altos del Rosario, sur de Bolívar, vive momentos de profunda incertidumbre tras la desaparición de Gabriel Ariza Rodríguez, el joven conductor de la ambulancia acuática local. El accidente ocurrió en la noche del miércoles, cuando Gabriel regresaba a su población tras haber trasladado a una enfermera hacia un centro médico.

Según los informes preliminares, la embarcación de servicio médico colisionó violentamente contra otro vehículo fluvial en aguas del río Magdalena. La falta de iluminación en el afluente y el uso de solo una linterna de mano por parte de los navegantes se perfila como las causas principales del siniestro. Tras el impacto, Gabriel cayó al río y, desde entonces, se desconoce su paradero.

Labores de búsqueda y rescate

La ambulancia acuática ya fue recuperada y sacada a la superficie mediante una técnica de arrastre con anzuelos realizada por rescatistas y la propia comunidad. Sin embargo, el esfuerzo se concentra ahora en hallar a Gabriel, un joven ampliamente querido en la zona por su vocación de servicio y por facilitar traslados médicos sin importar la hora o las condiciones del tiempo.

Las autoridades del sur de Bolívar han solicitado a los habitantes de las riberas y a las redes de pescadores mantenerse en alerta máxima ante cualquier avistamiento. Mientras tanto, se avanza en la recolección de testimonios para establecer responsabilidades en este accidente que hoy mantiene en vilo a todo un municipio.