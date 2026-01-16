43 años de cárcel para dos hombres por homicidio sicarial en Villanueva

Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar aportó las pruebas con base en las cuales un juez de conocimiento condenó a 43 años y 1 mes de prisión a dos hombres quienes participaron en un hecho sicarial que terminó con la vida de un hombre, el 29 de septiembre de 2023.

Se trata de Carlos José Vides García y Luis Eduardo Reales Vargas, quienes fueron encontrados responsables de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

La Fiscalía demostró que Vides García fue quien, desde una motocicleta conducida por Reales Vargas, disparó en varias oportunidades contra un hombre quien caminaba por una vía pública del barrio El Pueblo en Villanueva (Bolívar).

Producto del ataque falleció un hombre de 19 años. El padre de este último, y quien lo acompañaba, resultó herido.

Los procesados fueron capturados por la Policía Nacional el 13 de diciembre de 2023 en Villanueva. Además de la pena de prisión impuesta, ninguno podrá ejercer derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la condena.

Esta sentencia se encuentra apelada por la defensa del procesado.