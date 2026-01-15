Mujer en El Carmen de Bolívar habría asesinado a su pareja sentimental mientras departían

La víctima fue identificada como Luis Miguel Arrieta Vásquez, de 29 años de edad, quien se encontraba en su residencia departiendo con su compañera sentimental, Yuleimis Esther Ochoa Mercado.

De acuerdo con el reporte de la Policía, la mujer, en medio de una discusión y en estado de embriaguez, habría atacado con arma blanca a su pareja en la región torácica, por lo que fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después.

Las autoridades hicieron efectiva la captura de la presunta atacante, de 19 años, quien fue puesta a disposición de la Fiscalía por el delito de homicidio agravado.

El CTI de la Fiscalía adelanta los actos urgentes del caso.