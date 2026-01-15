Ladrillera La Clay: 43 años siendo cimiento del desarrollo urbano de Cartagena y el Caribe

Desde su fundación, La Clay ha acompañado el crecimiento de la ciudad y del territorio regional, participando activamente en la construcción de proyectos habitacionales, comerciales e institucionales que hoy forman parte del tejido urbano y productivo del Caribe colombiano. Su evolución ha estado marcada por la calidad de sus productos, la adaptación a las dinámicas del mercado y una visión empresarial orientada al desarrollo sostenible.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Un actor clave en el crecimiento urbano regional

Durante 43 años, Ladrillera La Clay ha sido aliada estratégica de constructores, ingenieros y arquitectos, suministrando materiales cerámicos que cumplen con altos estándares técnicos y de durabilidad. Esta confianza ha permitido que la empresa se mantenga vigente en un sector altamente competitivo, contribuyendo de manera directa al ordenamiento territorial y a la consolidación de infraestructura clave para el desarrollo regional.

La compañía ha entendido que su papel trasciende la producción industrial, asumiendo un compromiso permanente con la transformación del entorno y el fortalecimiento de la economía local.

Generación de empleo y fortalecimiento del tejido social

Uno de los principales aportes de Ladrillera La Clay ha sido la generación de empleo formal y estable, impactando positivamente a cientos de familias en Cartagena y su área de influencia. A lo largo de su historia, la empresa ha sido una fuente de oportunidades laborales, promoviendo la formación, el crecimiento profesional y la estabilidad de su talento humano.

Este aniversario representa un reconocimiento a las mujeres y hombres que han hecho parte de la compañía, muchos de ellos con trayectorias de años y décadas, y que han sido fundamentales para consolidar la cultura organizacional basada en el compromiso, la disciplina y el sentido de pertenencia.

Innovación, calidad y sostenibilidad

Como integrante del Grupo AGM, Ladrillera La Clay ha fortalecido su enfoque en la innovación, la mejora continua de procesos y el cumplimiento de estándares de calidad, respondiendo a las exigencias de un sector que demanda eficiencia y responsabilidad ambiental.

La empresa ha avanzado en la implementación de prácticas orientadas al uso eficiente de los recursos, la optimización de procesos productivos y la reducción del impacto ambiental, alineándose con las tendencias actuales de sostenibilidad y construcción responsable.

Proyección y compromiso a largo plazo

Al conmemorar 43 años de historia, Ladrillera La Clay ratifica su compromiso de seguir siendo un aliado estratégico del desarrollo de Cartagena y la región Caribe. La compañía proyecta su crecimiento con una visión de largo plazo, enfocada en fortalecer su capacidad productiva, ampliar su impacto social y continuar aportando valor a las comunidades donde opera.

Más que una celebración, este aniversario es la reafirmación de un propósito: seguir construyendo futuro, sobre bases sólidas de calidad, responsabilidad y compromiso con el territorio.