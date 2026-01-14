Dos adultos capturados y un menor aprehendido por el hurto a varios pasajeros de un bus en Amalfi

Capturados por el hurto a los pasajeros de un bues en Amalfi- foto policía

Amalfi- Antioquia

Las autoridades reportaron que frustraron el robo a los pasajeros de un bus de transporte intermunicipal en el municipio de Amalfi, Nordeste de Antioquia. Los ladrones habrían hecho disparos intimidantes para obligar a las víctimas a entregar sus pertenencias.

Según el reporte de las autoridades, tres personas abordaron un bus de servicio público de la empresa Coonorte en el sector Guaico, vereda Caracolí. Ya en el automotor intimidaron a los pasajeros y los despojaron de algunas de sus pertenencias, siempre amenazando a las víctimas. Luego de que se creyeron satisfechos con lo hurtado, descendieron del vehículo y huyeron en una motocicleta.

El reporte agrega que la policía y el Ejército de inmediato activaron un plan que permitió la interceptación de los ladrones. Capturaron a dos hombres mayores de edad y aprehendieron a un menor. A estas personas se les encontró un revólver calibre 38 con dos cartuchos percutidos, una pistola traumática con dos cartuchos modificados, la motocicleta y un celular.

Las personas fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes por los presuntos delitos de porte ilegal y hurto agravado.