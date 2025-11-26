Hasta 13 de enero del 2026 víctimas y Fiscalía podrán sustentar casación contra absolución de Álvaro Uribe

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá amplió hasta el 13 de enero del 2026 el plazo para que la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela y las alegadas víctimas en el proceso, senador Iván Cepeda; el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve radiquen la demanda de casación contra el fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Las partes argumentaron su petición de plazo adicional en la “complejidad del asunto”.

Tomaron la decisión de ir a casación mediante recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia corrija errores que consideran como graves en la sentencia que declaró inocente al líder del Centro Democrático de los delitos de soborno simple, soborno en la actuación penal y fraude procesal.

Tiempos orientativos:

Admisión: suele tardar entre 6 y 18 meses. Se fija audiencia para que las partes sustenten su demanda de casación (máximo 10 minutos cada una). Luego el ponente presenta proyecto de fallo y la Sala vota para definir si la admiten o no.

suele tardar entre 6 y 18 meses. Se fija audiencia para que las partes sustenten su demanda de casación (máximo 10 minutos cada una). Luego el ponente presenta proyecto de fallo y la Sala vota para definir si la admiten o no. Decisión de fondo: puede tomar varios años, normalmente entre 3 y 5 años.

puede tomar varios años, normalmente entre 3 y 5 años. Término máximo legal para fallar: 5 años (si no hay fallo en ese lapso, opera la prescripción; en la práctica, no suele ocurrir).