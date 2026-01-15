En La Estrella identificaron una empresa presuntamente clandestina con productos “fraudulentos”

Empresa intervenida por la venta de presuntos productos fraudulentos - foto alcaldía de La Estrella

La Estrella- Antioquia

Las autoridades identificaron una fábrica que comercializaba productos alimenticios, presuntamente fraudulentos, en el municipio de La Estrella, sur del Valle de Aburrá. La alcaldía y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) llegaron a la empresa que comercializa productos como café, proteínas y otros alimentos.

“En presencia identificamos productos presuntamente fraudulentos que no cuentan con registro sanitario. Aparte, evidenciamos emisión de etiquetas que pueden, de alguna manera, representar una corrupción en los productos como tal. Tampoco se identifica, se encuentra, se soporta toda la identificación o información de importación o autorizaciones de comercialización”, Alexander Fernández, contratista de Sanidad de La Estrella.

Agrega que intervinieron en la fábrica para preservar la salud de la población que podría adquirir estos productos que allí se comercializaban.