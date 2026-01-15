El choque de un camión y un taxi deja seis personas heridas en la vía La Ceja-La Unión

La Ceja- Antioquia

En la tarde de este jueves se reportó un siniestro vial en el Oriente de Antioquia que le generó heridas a varias personas, entre ellas una señora de la tercera edad. La emergencia se reportó en la vía Palmas entre las poblaciones La Unión y La Ceja, en el sector La Pastora, en el km 41+ 740.

Según el reporte del comandante de bomberos de La Ceja, Jhovany Gallego Ramírez, dos vehículos chocaron: un taxi de la empresa TRASUNIDOS y un camión pequeño tipo jaula chocaron. Los lesionados fueron llevados al hospital San Juan de Dios de La Ceja.

“donde resulta una colisión de dos vehículos con seis personas lesionadas. Las seis personas fueron trasladadas a centros asistenciales. En ese momento también pasaba una de las ambulancias de uno de los hospitales del sector, los cuales también apoyaron el tema de ese evento, de ese accidente de tránsito, al igual que una ambulancia de la concesión vial de Devimed”, reportó el socorrista.

La vía estuvo afectada durante varias horas mientras se atendía la emergencia, pero luego se habilitó. Al parecer, el camión invadió el carril y chocó con el taxi.