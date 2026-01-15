Camiseta con el logo de Ecopetrol / Foto: Colprensa

Cambios en Junta Directiva de Ecopetrol: Gobierno presentó 2 nombres como reemplazo de García Realpe

Caracol Radio conoció que se vienen cambios en la Junta Directiva de Ecopetrol luego de que el Gobierno presentara dos nombres que deberán ser discutidos en la asamblea de accionistas, la cuál será convocada en los próximos días.

Se tratan de Juan Gonzalo Castaño Valderrama y Carolina Arias, quienes reemplazarán a Guillermo García Realpe, quien se retiró de la junta en diciembre.

Castaño es ingeniero de petróleos y el autor del informe sobre el negocio de Ecopetrol en el Permian, Estados Unidos. Ese documento, publicado en octubre de 2025 con el apoyo de organizaciones opositoras al fracking, plantea la necesidad de prohibir los yacimientos no convencionales y cuestiona la rentabilidad de la estatal colombiana en ese proyecto.

De otro lado, Arias es una asesora del movimiento Ríos Vivos, el mismo de la senadora Isabel Zuleta.

Cabe recordar que el Gobierno es el accionista mayoritario de Ecopetrol con el 89% de las acciones, por lo que, al presentar estos nombres, tienen una alta probabilidad de ser elegidos.

Y es que los cambios no terminan ahí, pues alguien más de la Junta Directiva debe salir para que entre César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO).

