Fuerte pulso entre trabajadores de Ecopetrol por la silla en junta directiva: reclaman transparencia

Óscar Bravo, presidente de la junta directiva del sindicato Asopetrol, habló en 6AMW de Caracol sobre la tutela que presentaron para frenar la elección que se realiza este miércoles del primer trabajador de la petrolera que ocupará un puesto en la junta directiva de Ecopetrol.

“Nosotros lo que estamos reclamando es igualdad de oportunidades, equidad y transparencia en este proceso de elección del trabajador miembro de la Junta Directiva (...) Sin embargo, a nivel interno, el proceso de selección de esta persona se esperaba que fuera algo transparente con la información necesaria para todos los trabajadores”, afirmó.

Y es que señaló que en la noche de este martes recibieron un correo con los 16 candidatos.

Y es que el meollo del asunto es el cambio del cronograma de votación, que estaba previsto para el 22 y 23 de enero de 2026, pero que después lo anticiparon para el 14 y 15 de enero sin justificación.

“El 16 de diciembre se nos dijo que se abría la convocatoria. Nosotros estuvimos esperando más de un mes porque muchos trabajadores estábamos interesados en participar, ojalá de manera transparente en el proceso, y se nos dijo que la elección iba a ser entre el 22 y 23 de enero. El viernes, nuevamente mediante correo electrónico, con muchos trabajadores en periodo de descanso, en vacaciones, se nos notificó que se había anticipado el proceso de elección para el 14 y 15 de enero”, aseveró el funcionario de la petrolera.

Así las cosas, Bravo afirmó que los 16 candidatos apenas tuvieron un día para prepararse y tratar de expresarle a sus demás compañeros que eran los candidatos idóneos para estar en la junta directiva.

Pese a que hay 16 candidatos todo indicar que quien va a llegar a esa silla pues es Cesar Loza, presidente de la USO.

“Si a él lo escogen él no nos representa a nosotros entonces claramente llegaremos divididos. Él representa al abuso”, remató.

