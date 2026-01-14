Taxistas se movilizan en Sogamoso contra la implementación del taxímetro

Un grupo de taxistas de Sogamoso realizó una manifestación pacífica en rechazo a la implementación del taxímetro en la ciudad. El gremio expresó su inconformidad con la medida, argumentando que no ha sido socializada ni concrtada con la totalidad de los conductores que prestan el servicio de transporte individual en el municipio.

Juan Antonio Cárdenas, uno de los voceros del gremio, señaló que el estudio previo para la implementación del taxímetro se habría realizado únicamente con un grupo reducido de conductores. «...Hicieron unas evaluaciones con unos pocos del gremio, más o menos cinco o diez taxistas, y ahora quieren implementarlo para todos...», afirmó durante la manifestación.

El representante de los taxistas indicó que el gremio, compuesto por aproximadamente 650 vehículos, considera que la medida afectaría tanto a conductores como a usuarios. «...No tuvieron en cuenta a la ciudadanía ni a todo el gremio de taxis. El taxímetr no sirve como lo están planteando y lo que hace es darle prioridad al transporte ilegal..», manifestó Cárdenas.

Asimismo, los taxistas cuestionaron que el ajuste de tarifas esté condicionado a la instalación del taxímetro. «...Mientras no tengamos todos los equipos, no nos van a subir las tarifas. Eso lo vemos como una presión...»”, señaló el vocero. Las autoridades confirmaron que la manifestación se desarrolló sin bloqueos y con acompañamiento de la Policía Nacional y del Instituto de Tránsito de Sogamoso.