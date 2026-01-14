Supersociedades ordena liquidación de la empresa santandereana Don Jacobo

Bucaramanga, Santander

La famosa empresa fundada en 1986 en Bucaramanga y conocida principalmente por la Genovesa, su producto insignia cuya creación fue inspirada en un postre mexicano, entrará en proceso de liquidación judicial, así lo confirmó la Superintendencia de Sociedades.

“Mediante el Auto con radicado 2026-06-000117 el 13 de enero de 2026, se ordenó la apertura del proceso de Liquidación Judicial Simplificada de la sociedad INDUSTRIAS DE ALIMENTOS DON JACOBO SAS EN REORGANIZACION en los términos de los artículos 48 de la Ley 1116 de 2006 y 19 de la Ley 2437 de 2024”.

La decisión se tomó después de revisar una solicitud presentada por el representante legal de la empresa, quien tenía autorización de la Asamblea General de Accionistas.

Según el auto de la Superintendencia de Sociedades, Don Jacobo reportó activos por $1.914 millones, menos de 5.000 salarios mínimos legales vigentes, por lo que se concluyó que la empresa incumplió el acuerdo de reorganización y no tiene capacidad para continuar operando como negocio en marcha, lo que llevó a decretar su liquidación judicial simplificada.

“La liquidación judicial simplificada es una medida que permite cerrar de forma responsable sociedades que ya no son viables, protegiendo los derechos de los involucrados y promoviendo procesos técnicos. Desde la entidad, seguiremos ejerciendo nuestra labor con rigor y compromiso, orientados siempre a la defensa del interés general”, señaló, el Superintendente de Sociedades Billy Escobar.

Don Jacobo logró expandirse durante años y llegó a tener 56 puntos de venta en varias regiones del país, consolidándose como una de las pastelerías más reconocidas de Colombia. Sin embargo, los problemas financieros llevaron a la empresa primero a un proceso de reorganización y posteriormente a la liquidación.

Pese a que aún no hay un pronunciamiento oficial de la empresa, Jacobo Álvarez Lastra, empresario y pastelero colombiano, fundador de la cadena Don Jacobo Postres y Ponqués, enfatizó en que: “En este momento estoy cumpliendo con las obligaciones que me impuso el auto y que debo realizar en un corto tiempo. Es importante saber que la Genovesa seguirá siendo parte de la celebración de los Colombianos”.