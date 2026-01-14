Suecia anunció envío de oficiales militares a Groenlandia para preparar maniobras aliadas

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció este miércoles que hoy llegarán a Groenlandia oficiales del Ejército sueco, enviados a petición de Dinamarca para participar en la preparación de maniobras militares.

Lea también: Dinamarca refuerza “a partir de hoy” presencia militar en Groenlandia

La noticia llega el mismo día que el Ministerio de Defensa de Dinamarca dio a conocer que aumentará la presencia militar en el territorio autónomo danés, en el contexto de las tensiones con EE. UU., cuyo presidente, Donald Trump, quiere hacerse “por las buenas o las malas” con la isla.