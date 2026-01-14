Suecia anunció envío de oficiales militares a Groenlandia para preparar maniobras aliadas
El gobierno groenlandés ha criticado las reiteradas declaraciones desde la Administración Trump para tomar el control del territorio en el ártico.
El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, anunció este miércoles que hoy llegarán a Groenlandia oficiales del Ejército sueco, enviados a petición de Dinamarca para participar en la preparación de maniobras militares.
La noticia llega el mismo día que el Ministerio de Defensa de Dinamarca dio a conocer que aumentará la presencia militar en el territorio autónomo danés, en el contexto de las tensiones con EE. UU., cuyo presidente, Donald Trump, quiere hacerse “por las buenas o las malas” con la isla.