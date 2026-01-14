Sting paga a sus excompañeros de The Police $800.000 dólares en regalías por derechos de autor

Gordon Matthew Thomas Sumner, más conocido como Sting, ha debido pagar $800.000 dólares en honorarios a sus excompañeros de The Police, luego de una demanda radicada contra él y su compañía Magnetic Publishing Limited por derechos de autor no recibidos por las canciones del grupo.

Sting y ninguno de sus excompañeros hicieron presencia en un juzgado de Londres, donde el abogado defensor del músico inglés afirmó el pago de las regalías pendientes desde que se inició esta disputa legal en 2024.

El enfrentamiento entre el compositor de ‘Every Breath You Take’ y sus excompañeros data de finales de los años 70 y el 2016, luego de varios intentos para resolverlo fuera de tribunales.

Los miembros del grupo de música rock habían acordado en un principio que el compositor de una canción de la agrupación cedería el 15% de los ingresos a los miembros restantes.

Lo que ha resultado en que Copeland y Summers reclamen también las regalías por reproducciones en streaming y descargas digitales y que Sting defiende haciendo referencia a que solo hacen parte del formato físico.