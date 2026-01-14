Tunja

Sogamoso es segundo a nivel nacional en cobertura educativa

Con una cobertura del 74 %, Sogamoso se ubicó en el segundo lugar del país en acceso a educación pública y se fijó como meta liderar el ranking nacional en 2026.

Felipe Carreño

Caracol Radio

El municipio de Sogamoso cerró el año 2025 en el segundo lugar a nivel nacional en cobertura educativa, alcanzando un 74 %, según informó la Secretaría de Educación municipal. Para el 2026, la administración local se ha propuesto como meta ocupar el primer lugar en el país.

La secretaria de Educación, Natalia Medina, destacó que este resultado es fruto del trabajo articulado entre rectores, docentes, padres de familia y la administración municipal. «...Queremos que ningún niño o niña esté fuera de las aulas. Las instituciones educativas son lugares seguros...», afirmó la funcionaria.

Actualmente, Sogamoso cuenta con 16 instituciones educativas públicas y 52 sedes. Aunque una de ellas ya no tiene cupos disponibles, las autoridades recordaron que continúan abiertas las matrículas en las demás instituciones, desde preescolar hasta grado once, sin ningún costo para las familias.

