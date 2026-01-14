Sogamoso es segundo a nivel nacional en cobertura educativa

Conectividad, innovación pública, trámites en línea y formación en tecnología han sido claves para que Sogamoso se consolide como referente regional en gobierno digital.

El municipio de Sogamoso cerró el año 2025 en el segundo lugar a nivel nacional en cobertura educativa, alcanzando un 74 %, según informó la Secretaría de Educación municipal. Para el 2026, la administración local se ha propuesto como meta ocupar el primer lugar en el país.

La secretaria de Educación, Natalia Medina, destacó que este resultado es fruto del trabajo articulado entre rectores, docentes, padres de familia y la administración municipal. «...Queremos que ningún niño o niña esté fuera de las aulas. Las instituciones educativas son lugares seguros...», afirmó la funcionaria.

Actualmente, Sogamoso cuenta con 16 instituciones educativas públicas y 52 sedes. Aunque una de ellas ya no tiene cupos disponibles, las autoridades recordaron que continúan abiertas las matrículas en las demás instituciones, desde preescolar hasta grado once, sin ningún costo para las familias.