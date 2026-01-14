Tunja

Sigue suspendida la atención de la Nueva EPS en el Hospital San Rafael de Tunja

La falta de un acuerdo por una deuda que supera los 140 mil millones de pesos mantiene suspendidos los servicios ambulatorios para más de 524 mil afiliados de la Nueva EPS en Tunja.

Deuda de $147 mil millones de la Nueva EPS pone en jaque al Hospital San Rafael de Tunja y obliga a suspender servicios ambulatorios en Boyacá

Felipe Carreño

Caracol Radio

En Tunja continúa la suspensión de los servicios ambulatorios para los afiliados de la Nueva EPS en el Hospital San Rafael y el Centro de Rehabilitación Integral. La medida se mantiene debido a que no se logró un acuerdo entre las directivas hospitalarias y la EPS durante las mesas de negociación realizadas la semana pasada.

La deuda de la Nueva EPS con el Hospital San Rafael supera los 140 mil millones de pesos, una cifra que ha hecho insostenible la prestación de los servicios. Esta situación afecta a más de 524 mil afiliados en la capital boyacense, además de sus familias, quienes deben buscar alternativas para acceder a la atención médica.

Las autoridades locales advirtieron que el problema de la Nueva EPS no es exclusivo de Tunja, sino que responde a una crisis de carácter nacional. Mientras no se concreten acuerdos financieros, la suspensión continuará, profundizando las dificultades de acceso al sistema de salud para miles de usuarios.

