Se abre nueva posibilidad para la liberación del boyacense Arlei Espitia, retenido en Venezuela

Tunja

Una familia en Boyacá se ilusiona con el regreso de su ser querido quien se encuentra recluido en una cárcel de Venezuela desde septiembre de 2024, luego de ser retenido por la guardia de ese país señalado de ser jefe paramilitar.

Se trata de Arlei Danilo Espitia Lara, quien lleva recluido en el centro de detención Rodeo I de Caracas casi un año y medio y, tras una publicación que hizo en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro este martes, 13 de enero de 2026, que decía que había pedido una amnistía al Gobierno de Venezuela para que todos los presos colombianos serían liberados, la ilusión de la familia Espitia Lara de tenerlo en casa se hace más fuerte.

“Estamos un poco sorprendidos, esperanzados, con mucha emoción y muchos sentimientos encontrados. Alrededor de las 2:00 de la tarde, el presidente Gustavo Petro publicó un post donde afirma que anteriormente logró la liberación de 18 colombianos de las cárceles de Venezuela y en un párrafo muy puntualmente dice que vienen todas las liberaciones de colombianos, ya que habían llegado a una amnistía general en Venezuela y en Nicaragua. Dice que es un paso para profundizar la democracia latinoamericana y su unión y eso nos llena de esperanza”, aseguró Lorena Jizeth Espitia Lara, hermana de Arlei Danilo.

Lorena señala que luego de leer el mensaje publicado por el presidente Petro se comunicaron directamente con el viceministro de Asuntos Multilatelares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, Mauricio Jaramillo.

“Nosotros, al ver este post, inmediatamente lo que hicimos fue comunicarnos con la Cancillería, muy puntualmente con el viceministro Mauricio Jaramillo, para conocer si era ya un hecho que nuestros familiares iban a estar en libertad y él nos afirma que están a la espera de lo que pueda pasar, de cuál va a ser la respuesta de Venezuela. Entonces, pues para nosotros es una luz de esperanza. Nunca hemos perdido la esperanza”, agregó.

Arlei Danilo Espitia Lara fue retenido por la Guardia venezolana el pasado 13 de septiembre de 2024 cuando cruzó la frontera por el puente de Ureña, en Norte de Santander, tras acompañar a una amiga de origen venezolano que iba a refrendar sus documentos.

Tanto la familia Espitia Lara como otras familias que tienen a sus seres queridos recluidos en cárceles de Venezuela, esperan que en las próximas horas haya un avance en las negociaciones para que estos colombianos puedan sean liberados.