¿Quiénes son los tenistas colombianos que jugarán el Australian Open 2026? Conózcalos acá

Ya está por comenzar el Australian Open 2026, concretamente con el cuadro principal este domingo 18 de enero y, con ello, vale la pena repasar la representación colombiana que tendrá el torneo que se extenderá hasta el próximo domingo primero de febrero en las canchas de Melbourne Park.

Cabe recordar que este torneo cuenta con varias modalidades, pues aparte de los cuadros de sencillos masculino y femenino, también cuenta con torneo de dobles en ambas ramas y el torneo junior para menores de 18 años.

Con esto en mente, en Caracol Radio le contamos cuáles serán los representantes del tenis nacional que estarán en acción durante las próximas dos semanas en el torneo oceánico.

Estos son los colombianos que jugarán el Australian Open 2026

Camila Osorio

Actualmente en el puesto 83° del ranking mundial WTA, la cucuteña es una de las referentes de nuestro país en todos los niveles. Llega a Melbourne tras ser superada en la primera ronda del WTA 250 de Auckland y el WTA 250 de Hobart.

En la temporada pasada 2025, sumó su segundo trofeo consecutivo en el WTA 250 de Bogotá.

Emiliana Arango

La antioqueña es la mejor tenista de Colombia y de Sudamérica, actualmente en el puesto 50° de la clasificación. Jugará su primer cuadro principal en el Australian Open y llega tras dos derrotas consecutivas en la primera ronda de Brisbane y Hobart.

En el primer semestre del año 2025 se proclamó campeona en el WTA 125 de Cancún y fue finalista en el WTA 500 de Mérida y Guadalajara, todos en México.

Angélica Bernal

Para el tenis adaptado también hay espacio y el lugar es de Angélica Bernal, bogotana de 30 años y actualmente 11° en el ranking mundial. Esta será su quinta aparición en el Grand Slam australiano, donde posee una victoria.

En 2025 logró un hito histórico al convertirse en la primera tenista colombiana en alcanzar una final de Grand Slam en Wimbledon, donde fue finalista en la modalidad de dobles.

Juan Miguel Bolívar

En el torneo juvenil, el único representante de nuestro país será Juan Miguel Bolívar, de 16 años, hoy dentro de los 50 mejores jugadores Sub 18 del mundo, ubicándose en el puesto 44° del ranking ITF Junior.

Bolívar logró en 2025 dos finales en el ITF J200 de Lima y el ITF J200 de Monterrey, además de dos títulos en dobles en los J200 de Santiago y Plantation.