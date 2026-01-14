Mujer asesinó a un hombre en un bar en el municipio de Cajamarca, Tolima

Tolima

Caracol Radio conoció que por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Anyi Milena Cruz Marín, quien, al parecer, asesinó con arma cortopunzante a un hombre en un bar de Cajamarca, Tolima.

Los hechos según revelaron las autoridades ocurrieron el pasado 9 de enero, en un establecimiento comercial, donde la hoy procesada se encontraba departiendo con otras personas.

El informe de la Fiscalía indica que accidentalmente la mujer tumbó unas botellas de la mesa del lado, lo que generó que le reclamaran las personas que estaban departiendo.

La discusión se elevó lo que llevó a un acto de intolerancia en el que al parecer la capturada sacó un cuchillo y atacó a la víctima de 33 años ocasionándole la muerte.

En el reporte de la Policía se indicó que esta persona fue capturada en flagrancia por lo que un fiscal de la Seccional Tolima le imputó el delito de homicidio agravado, cargo que no fue aceptado.