Menor de edad perdió la vida en accidente de tránsito en la vía Manizales- Medellín

Manizales

El siniestro vial ocurrió en el carril de descenso de la Autopista del Café a la altura de la Estación Uribe donde dos menores que se movilizaban a alta velocidad en una bicicleta perdieron el control y chocaron contra un poste ubicado en el separador central de la vía.

El accidente fue atendido por los socorristas de la Fundación Búsqueda y Rescate quienes encontraron a los dos jóvenes en grave condición de salud: “El personal nuestro ayudó un poco con la atención del segundo paciente y lamentablemente nos reportan después que uno de ellos debido al traumatismo craneoencefálico que sufrió, pues perdió la vida al llegar sin signos vitales al centro asistencial”, dijo el director del BYR, Luis Fernando López.

El otro menor involucrado en el accidente también sufrió lesiones de gravedad y se encuentra en estado crítico recluido en un centro hospitalario de la capital caldense.