La policía en Puebloviejo, Magdalena decomisó 122 huevos de iguana

Magdalena

En el desarrollo de acciones conjuntas de control al tráfico ilegal de fauna silvestre, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG y la Policía Nacional realizaron el decomiso de 122 huevos de iguana durante un operativo llevado a cabo en el municipio de Puebloviejo, Magdalena.

Los huevos eran transportados y comercializados de manera ilegal, sin cumplir con los permisos exigidos por la normatividad ambiental vigente. Tras la incautación, el material fue puesto a disposición del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde se adelantaron los procesos de manejo técnico correspondientes.

Autoridades ambientales advierten sobre los riesgos para la salud pública asociados a la manipulación y consumo de huevos de iguana, debido a la posible transmisión de enfermedades zoonóticas, entre ellas la salmonelosis, que puede afectar a los comercializadores y consumidores.