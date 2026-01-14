La policía en Puebloviejo, Magdalena decomisó 122 huevos de iguana
En el desarrollo de acciones conjuntas de control al tráfico ilegal de fauna silvestre, la Corporación Autónoma Regional del Magdalena – CORPAMAG y la Policía Nacional realizaron el decomiso de 122 huevos de iguana durante un operativo llevado a cabo en el municipio de Puebloviejo, Magdalena.
Los huevos eran transportados y comercializados de manera ilegal, sin cumplir con los permisos exigidos por la normatividad ambiental vigente. Tras la incautación, el material fue puesto a disposición del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, donde se adelantaron los procesos de manejo técnico correspondientes.
Autoridades ambientales advierten sobre los riesgos para la salud pública asociados a la manipulación y consumo de huevos de iguana, debido a la posible transmisión de enfermedades zoonóticas, entre ellas la salmonelosis, que puede afectar a los comercializadores y consumidores.