La Décima Primera Brigada del Ejército Nacional tiene nuevo comandante

Montería

El brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel asumió el mando de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional en medio de una solemne ceremonia realizada el pasado 13 de enero en la ciudad de Montería. El uniformado llega en reemplazo del brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas.

“Quien ahora lidera la Brigada 11 es un oficial del arma de Infantería, con especialidad en Infantería Liviana y operaciones en selva, oriundo del municipio de Sahagún, Córdoba. Cuenta con una trayectoria institucional de más de 34 años de servicio activo, distinguida por su compromiso, disciplina, liderazgo y permanente vocación al cumplimiento de la misión constitucional”, se informó por parte de las Fuerzas Militares.

Tras recibir el mando, el brigadier Díaz Montiel precisó que “quienes van por el camino equivocado les decimos que el final de ese sendero es amargo y esa es la razón por la que los invitamos a desistir de su propósito. Aquí estamos para enfrentar los actores de inestabilidad y no dudaremos en aplicar la fuerza letal con las capacidades del Estado a quienes persistan en el crimen y el delito; somos humanos en el trato, pero con carácter”.

¿Quién es el brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel?

De acuerdo con lo informado por el equipo de comunicaciones de la Décima Primera Brigada, el brigadier Óscar del Cristo Díaz Montiel es profesional en Ciencias Militares con especializaciones en Administración de Recursos Militares y en Seguridad y Defensa Nacional, así como una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. “Su sólida formación académica se complementa con estudios avanzados en planeamiento, gerencia de proyectos, contratación estatal, derechos humanos y derecho internacional humanitario”, se puntualizó a través de un comunicado.

“Durante su carrera militar ha ejercido el mando y la conducción estratégica en unidades de alto impacto operacional, destacándose como comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 1, comandante del Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Apolo, y Agregado Militar ante la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, representando al país con profesionalismo y alto sentido institucional”, se resaltó en la comunicación.

La Décima Primera Brigada tiene injerencia en zonas de Córdoba, Sucre y el Bajo Cauca antioqueño.