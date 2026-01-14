Jason Teter fue nombrado presidente de Argos Materials LLC en Estados Unidos

Medellín, Antioquia

Cementos Argos anunció el nombramiento de Jason Teter como presidente de Argos Materials LLC, la nueva empresa mediante la cual la compañía estructurará y ejecutará su estrategia de materiales de construcción en Estados Unidos.

Nueva plataforma para consolidar la operación en EE. UU.

Argos Materials LLC será la plataforma desde la cual Cementos Argos consolidará y escalará su presencia en Estados Unidos, con un enfoque inicial en el desarrollo de una oferta regional de agregados. La estrategia se apoya en una red logística y portuaria en el Caribe y Centroamérica, con la que la compañía proyecta generar alrededor de USD 200 millones de EBITDA al año 2030, bajo un modelo de baja intensidad de capital.

Trayectoria de Jason Teter en la industria

Jason Teter cuenta con experiencia en la industria de materiales de construcción en Estados Unidos. Ocupó cargos directivos en Vulcan Materials, donde integró su Comité Ejecutivo durante cerca de diez años, y en Lafarge USA. En estos roles lideró operaciones y transacciones en los mercados de agregados del sureste del país.

Estrategia regional de agregados

La apuesta de Argos en Estados Unidos se fundamenta en el desarrollo de una plataforma regional de agregados que, a partir de fuentes estratégicas en el Caribe y Centroamérica, permitirá abastecer mercados del Golfo de México y el sureste estadounidense. La estrategia se complementará con operaciones domésticas de agregados para atender la demanda regional.

Equipo y capacidades operativas

Teter se incorpora a un equipo que ha desarrollado fuentes de agregados y activos portuarios junto con socios locales. Estas capacidades buscan alcanzar escala, eficiencia y confiabilidad en la atención de los mercados objetivo.

Formación académica

Jason Teter es Bachelor of Science en Negocios de la University of Colorado y cuenta con un MBA de Georgetown University, McDonough School of Business.