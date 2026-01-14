Cúcuta

Investigan asesinato de presidente de Junta de Acción Comunal de Cúcuta

El líder comunitario fue asesinado con arma cortopunzante en el municipio de Cucutilla.

Investigan asesinato de presidente de Junta de Acción Comunal de Cúcuta. / Foto: Redes sociales.

Carlos Alberto Sánchez Hernández, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Las Cumbres, en la comuna 6 de Cúcuta, fue asesinado con arma cortopunzante en la vereda El Topón, jurisdicción del municipio de Cucutilla.

De manera preliminar, se conoció que la víctima habría sido atacada con un machete, lo que le ocasionó la muerte de forma inmediata. En el mismo hecho resultó lesionada otra persona, quien fue trasladada a un centro asistencial del municipio de Arboledas, donde recibe atención médica.

La Policía de Norte de Santander adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este crimen. Por ahora, las autoridades no han establecido los móviles del asesinato ni han reportado capturas, mientras avanzan las labores de recolección de información y testimonios en la zona.

