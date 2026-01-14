Gobernación invierte 200 mil millones para transformar la zona de La Línea

El norte del departamento de Bolívar vive uno de los procesos de transformación más importantes de su historia reciente. Con una inversión que supera los $200.000 millones, la Gobernación de Bolívar ejecuta de manera simultánea obras de alto impacto en acueductos, vivienda, educación, deporte y vías, saldando deudas sociales acumuladas durante décadas y cambiando de forma estructural la vida de miles de familias.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este paquete de proyectos no responde a intervenciones aisladas, sino a una visión integral de desarrollo territorial que conecta bienestar social, competitividad regional y dignidad para las comunidades.

“Aquí no vinimos a tapar huecos ni a hacer obras para la foto. Vinimos a transformar territorios completos, a cumplirle a la gente y a cerrar brechas históricas con inversiones reales y duraderas”, afirmó el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí.

La Línea: de símbolo del abandono a eje del desarrollo

Dentro de esta inversión histórica, la reconstrucción total de la vía La Línea ocupa un lugar estratégico. Durante años, la carretera que conecta a Cartagena con Santa Rosa de Lima, Villanueva y San Estanislao de Kostka fue sinónimo de deterioro, accidentes y aislamiento. Hoy, esa historia comienza a quedar atrás.

Con una inversión superior a $58.000 millones, la obra avanza hacia su entrega en 2026 y permitirá una conexión moderna, segura y eficiente entre estos municipios y los puertos de Cartagena, impulsando el comercio, la movilidad y la competitividad regional.

La inauguración de la vía, anunciada con el Gran Fondo Nairo Quintana, proyecta además a La Línea como un nuevo escenario para el turismo deportivo y la reactivación económica del norte de Bolívar.

“La Línea deja de ser una cicatriz y se convierte en un corredor estratégico que integra a nuestros municipios al desarrollo del departamento y del país”, destacó el gobernador Arana Padauí durante un recorrido por los frentes de obra.

Obras que saldan deudas históricas

El impacto de esta inversión se refleja en cada municipio:

• Santa Rosa de Lima contará con un nuevo acueducto que acabará con décadas de intermitencia en el servicio de agua potable y con un estadio recuperado como espacio de integración social y deportiva.

• En Villanueva, avanzan un megacolegio, un nuevo acueducto y un estadio, obras que fortalecen la educación, el deporte y la calidad de vida.

• San Estanislao de Kostka ya ve materializado su megacolegio, mientras se construyen el acueducto y la vía hacia el corregimiento de Las Piedras.

• En Soplaviento, se ejecuta un acueducto integral con planta de tratamiento, captación, tanques y redes, además de la vía que conecta con San Cristóbal.

• San Cristóbal celebra la entrega de viviendas dignas para 32 familias y la consolidación de una vía clave para la economía rural.

Un corredor que mira al futuro

Hoy, La Línea ya no es solo una carretera en reconstrucción. Es el eje de un territorio que empieza a conectarse con oportunidades reales: educación digna, agua potable continua, deporte, vivienda y movilidad segura.

La inversión histórica liderada por la Gobernación de Bolívar marca el inicio de un nuevo capítulo para el norte del departamento, donde el desarrollo deja de ser una promesa y comienza a sentirse, obra por obra, en la vida cotidiana de la gente.