Fatman Music lanza 7 nuevos sencillos y sacude la escena independiente

El sello independiente Fatman Music Company consolida su presencia en la industria musical con el lanzamiento simultáneo de una serie de sencillos que apuestan por la diversidad sonora y el talento emergente con visión global. Esta nueva propuesta artística busca posicionar a su catálogo como uno de los más sólidos y versátiles del mercado actual.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La lista de lanzamientos, ya disponibles en todas las plataformas digitales, incluye colaboraciones estratégicas y trabajos individuales de artistas como Daien, con su tema “De Cero a Millón”, y Jhairthe7, quien protagoniza varios cortes como “Venenosa”, “What’s Up” y el junte “La Nueva Orden” junto a Bullet. Asimismo, destacan las propuestas de Deivy Real con “Hijo”, Kevinch en “Modo Avión” y la dupla de Evort La Tinta con Daien en el sencillo “Boomerang”.

Detrás de esta arquitectura sonora se encuentra el trabajo de los productores Cristian The Producer, Wyxxo y Beikyn Jr, quienes han logrado estandarizar un sonido contemporáneo alineado con las exigencias de la industria internacional. Con esta estrategia, Fatman Music Company reafirma su compromiso con el desarrollo artístico sostenible y la proyección de sus talentos desde Cartagena hacia el mundo.