Eden Muñoz confirma concierto en Colombia el próximo 2 de mayo

Este 2 de mayo llega a Colombia el cantante y productor musical mexicano, Eden Muñoz, conocido por éxitos como “¡Chale!”, en el marco de su gira Como en los viejos tiempos.

El artista conocido por haber sido el líder, cofundador y vocalista del grupo Calibre 50 del 2010 al 2022 llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá.

Como en los viejos tiempos, toma el nombre del disco en el que Muñoz regresa a esos sonidos y ritmos que marcaron su vida, como los de la salsa, la cumbia, el regional mexicano, el rock y el pop latino, y que cuenta con colaboraciones de artistas también tan diversos como Bacilos, Víctor Manuelle, Inspector y Jorge Celedón.

Esta gira al igual presentará el concepto de su último disco, Edén Vol. II, en cuya portada aparece fusionado con un árbol, haciendo alusión a sus raíces, influencias e historia.