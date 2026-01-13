Alcalde Dumek Turbay propone a Cartagena como sede para cumbre entre Gustavo Petro y Donald Trump

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, sorprendió este martes al proponer formalmente a la “Heroica” como el escenario para un encuentro bilateral entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. La sugerencia surge en medio del reciente acercamiento y las conversaciones que ambos jefes de Estado han mantenido en las últimas semanas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de su cuenta en la red social X, Turbay manifestó la disposición de la ciudad para albergar esta cita de alto nivel: “Qué bueno sería una agenda bilateral entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Cartagena, la ciudad de todos los colombianos, Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Estamos listos”, publicó el mandatario local.

Un cambio de postura estratégica

Esta invitación marca un giro en la posición del alcalde, quien hace apenas un mes había rechazado una propuesta similar de Petro. El 30 de noviembre de 2025, el presidente de la República ofreció a Cartagena como sede para diálogos entre Estados Unidos y Venezuela, buscando resolver las tensiones democráticas en el vecino país.

En aquel momento, Turbay calificó el ofrecimiento como una “equivocación”, argumentando que los “vientos de guerra” y la inestabilidad política de Venezuela podrían impactar negativamente la seguridad y la imagen de la ciudad. Sin embargo, en esta ocasión, el alcalde se muestra abierto y optimista, enfocando la propuesta exclusivamente en la agenda bilateral Colombia-Estados Unidos, reafirmando la capacidad logística y el prestigio internacional de Cartagena para eventos diplomáticos de gran magnitud.