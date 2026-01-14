Condenan a 33 años de prisión a alias ‘El Pollo’ por homicidio agravado en Magangué

La Fiscalía General de la Nación logró una sentencia ejemplar en el departamento de Bolívar. Yair Enrique Pallares García, conocido con el alias de “El Pollo”, fue condenado a 33 años y 3 meses de prisión tras ser hallado responsable del delito de homicidio agravado cometido en el municipio de Magangué.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos por los que se le sentencia ocurrieron el 25 de marzo de 2021 en el barrio Nueva Colombia. Según el acervo probatorio presentado por la Fiscalía, Pallares García, de 43 años, irrumpió en una vivienda del sector y atacó violentamente a la víctima con un arma cortopunzante. A pesar de que el agredido fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

“El Pollo” había sido capturado por las autoridades el 12 de julio de 2022 en una vía pública de Magangué, luego de que se emitiera una orden judicial en su contra. Además de la pena de cárcel, el Juzgado Penal del Circuito de Magangué le impuso una inhabilidad de 20 años para ejercer derechos y funciones públicas.

Aunque la defensa del sentenciado ya interpuso un recurso de apelación, por ahora el condenado deberá permanecer tras las rejas cumpliendo la decisión de primera instancia.