Condenado a 45 años de prisión asesino de la menor Laura Valentina Páez Velandia

Chiquinquirá

Luego de aceptar los cargos formulados por la Fiscalía, Daniel Josué Zambrano Cáceres fue condenado por un juez de conocimiento a 45 años de prisión como responsable de abusar sexualmente, asesinar y ocultar el cuerpo de la niña Laura Valentina Páez Velandia.

Recordemos que la pequeña fue secuestrada el 16 de enero de 2025 cuando salió a pasear a su mascota en un conjunto residencial de Chiquinquirá.

Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Seccional Boyacá, con apoyo de personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Sijin de la Policía Nacional, lograron demostrar que ese día el hoy sentenciado abordó a la menor de edad en vía pública y mediante engaños la trasladó a bordo de un vehículo a Nariño (Boyacá). Durante el recorrido la agredió sexualmente y asfixió. Finalmente, lanzó el cuerpo a las aguas del río Minero, donde fue encontrado y recuperado por las autoridades cinco días después.

El carro usado en los hechos fue ubicado en un taller de latonería y pintura a donde Zambrano Cáceres lo llevó. En las inspecciones los equipos de policía judicial encontraron fluidos biológicos y otros detalles que fueron valorados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El hombre fue condenado por los delitos de feminicidio agravado, desaparición forzada y acceso carnal abusivo.

Además de cumplir la pena privado de la libertad en centro carcelarios estará inhabilitado por 20 años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

El fallo quedó en firme, pues las partes no interpusieron recursos.