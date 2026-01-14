Capturan a vigilante en Magangué que era buscado por concierto para delinquir agravado

La Policía Nacional de Colombia a través de patrullas de vigilancia logró la captura mediante orden judicial de un ciudadano requerido por el delito de concierto para delinquir agravado, durante actividades de patrullaje adelantadas en el barrio Centro de Magangué.

El procedimiento se registró, cuando uniformados realizaban labores de vigilancia, control y verificación de antecedentes a personas a través del dispositivo PDA. Al efectuar la consulta, se obtuvo un resultado positivo para uno de los ciudadanos abordados.

El capturado fue identificado como Ramiro Pineda Cadrazco, de 49 años de edad, de ocupación vigilante. Tras su traslado a las instalaciones policiales y la ampliación de antecedentes mediante respuesta de policía judicial, se confirmó que sobre esta persona pesaba una orden de captura No. 1325, de fecha 14 de octubre de 2025, correspondiente a sentencia condenatoria vigente.

La orden judicial fue emitida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, del circuito judicial de Bolívar – Cartagena. El ciudadano fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, para cumplir condena.

“Estos resultados obedecen al trabajo permanente de patrullaje, control y verificación que adelanta la Policía Nacional en todo el departamento. Nuestro compromiso es seguir haciendo efectivas las órdenes judiciales y garantizando la seguridad y convivencia de los ciudadanos”, afirmó el John Edward Correal Cabezas, teniente coronel, subcomandante Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional mantendrá acciones permanentes y sostenidas de patrullaje, control y verificación de antecedentes en todo el departamento de Bolívar, con el propósito de cerrarles el paso a los delincuentes y hacer efectivas todas las órdenes judiciales vigentes.