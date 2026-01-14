Alerta en Caldas por aumento de casos gripales asociados a la influenza

Foto tomada de la Territorial de Salud de Caldas / aumento de gripe en el departamento

Manizales

Así lo dio a conocer Jorge Rubio Jiménez, subdirector de Salud Pública de la DTSC, quien explicó que en el país ya se encuentra diagnosticada y notificada por el Instituto Nacional de Salud la circulación de la variante Influenza (H3N2), lo que refuerza la importancia de las medidas de prevención.

“El llamado a la comunidad es a estar muy atentos, especialmente las poblaciones más vulnerables como los menores de cinco años, las mujeres gestantes, las personas con patologías crónicas y los adultos mayores de 60 años, quienes tienen mayor riesgo de presentar complicaciones por esta enfermedad”, señaló el funcionario.

Rubio Jiménez destacó que la influenza es una enfermedad prevenible a través de la vacunación, ya que esta permite generar anticuerpos específicos que protegen y ayudan a mitigar la enfermedad. En este sentido, informó que el departamento cuenta con disponibilidad de vacunas contra la influenza, las cuales están siendo distribuidas en los hospitales de los diferentes municipios de Caldas.

Adicionalmente, desde la DTSC se reiteró la importancia de adoptar medidas de autocuidado como evitar asistir a conglomerados o lugares con alta afluencia de personas cuando se presenten síntomas respiratorios, mantener un adecuado lavado de manos y utilizar tapabocas en caso de tener cuadros respiratorios importantes.

Finalmente, desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas se indicó que se mantiene una vigilancia permanente de la infección respiratoria aguda grave en el departamento, con el fin de conocer su comportamiento y emitir oportunamente las recomendaciones necesarias para proteger la salud de la población en cada territorio.