Usuarios de la Nueva EPS vuelven a contar con servicios ambulatorios en el Hospital de Sogamoso

Sogamoso

Luego de llegar a un acuerdo con las directivas de la Nueva EPS, el Hospital Regional de Sogamoso retomó la atención ambulatoria de los afiliados a la Entidad Promotora de Salud.

Hay que recordar que el Hospital Regional de Sogamoso había suspendido desde el pasado 1 de enero los servicios ambulatorios a los usuarios de la Nueva EPS ya que esta les adeuda más de 40.000 millones de pesos. Al final se logró un acuerdo de pago y nuevamente el hospital vuelve a prestar sus servicios a los más de 80.000 usuarios de la Nueva EPS.

“Ellos suscribieron un acta que era lo que estábamos esperando acá. Yo tengo que reconocer el trabajo que realizó el doctor Linfan Mauricio Camacho. Como yo les decía, yo tengo que apoyar al doctor porque sin lugar a duda el hospital de eso vive. Entonces lograron llegar a acuerdos en donde habrá giros, habrá algunas medidas que ellos tengan que tomar, pero yo creo que la mejor noticia es que ya el Hospital Regional de Sogamoso nos está prestando servicios a los usuarios de Nueva EPS que en el municipio de Sogamoso es el mayor número”, aseguró Lucy Esperanza Rodríguez, secretaria de Salud de Sogamoso.

La secretaria señaló que la Nueva EPS no es la única entidad que tiene deudas con el Hospital Regional de Sogamoso y que con esta entidad también se logró un acuerdo de pago.

“Todas las EPS tienen deuda, pero la Nueva EPS es la que tiene el mayor número de afiliados, es donde tiene un mayor peso económico para el Hospital Regional de Sogamoso. Sin embargo, hay otra EPS, que es la que nos da todo el tema de cuidadores y de atención domiciliaria, también nos dio la buena noticia que llegaron a acuerdos de pago y continúan recibiendo los servicios del hospital”, agregó Rodríguez.

Desafortunadamente esta situación no ocurrió con el hospital San Rafael de Tunja a quienes les adeudan más de 140.000 millones de pesos y los servicios ambulatorios para más de 524.000 usuarios de la Nueva EPS están suspendidos.