Pareja resultó gravemente herida tras violento choque entre moto y buseta en Crespo

Un aparatoso accidente de tránsito en el barrio Crespo, que dejó como saldo a dos personas con heridas de gravedad. El siniestro se registró aproximadamente a las 7:00 p. m. del lunes, en la vía que conduce hacia el Centro Histórico, específicamente frente al Club Naval de Suboficiales.

En el hecho se vieron involucrados una motocicleta de placas UMG-57F y una buseta afiliada a la empresa Vehitrans. Según relatos de testigos y versiones preliminares, el vehículo de dos ruedas habría colisionado a alta velocidad contra el transporte de servicio público. El impacto fue tan fuerte que los ocupantes de la moto, un hombre y una mujer, salieron despedidos y quedaron tendidos de forma inconsciente sobre la calzada.

Transeúntes y conductores que pasaban por la zona intentaron auxiliar a las víctimas mientras llegaban las ambulancias. Videos aficionados captaron la magnitud de los daños en la motocicleta y la angustia de los presentes. Minutos después, funcionarios del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y la Policía Metropolitana acudieron al sitio para regular el flujo vehicular, que se vio severamente afectado por varios minutos durante la operación de rescate.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito no han emitido un reporte oficial sobre las causas exactas del choque o el estado de salud actual de los heridos, quienes fueron trasladados a centros asistenciales cercanos bajo pronóstico reservado.