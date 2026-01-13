Cae en Cúcuta presunto integrante de los “AK47″, señalado por microtráfico

Capturado un expendedor de estupefacientes vinculado al GDCO “AK-47”. / Foto: MECUC.

Cúcuta

La Policía Nacional, a través de la SIJIN y en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un presunto integrante de los “AK47″ en Cúcuta, señalado por delitos como fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Se trata de Johan Alexis Velásquez, presunto integrante de este grupo delincuencial y quien tenía una orden judicial vigente por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Según las autoridades, el hombre presenta un amplio prontuario criminal, con nueve anotaciones, seis de ellas por el mismo delito, lo que evidencia una conducta reiterada y un alto nivel de peligrosidad dentro de la estructura criminal.

Según las investigaciones, Velásquez cumplía un rol fundamental como dinamizador del tráfico y expendio de estupefacientes en la ciudad, afectando directamente la seguridad y convivencia ciudadana.

Un juez de la República ordenó su detención privativa de la libertad en establecimiento carcelario.