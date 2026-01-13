La Contraloría hará auditoria a las inversiones del acueducto de Ibagué: Andrés Zambrano

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, el concejal de la Alianza Verde, Andrés Zambrano, aseguró que resultado a un control político respecto a las inversiones realizadas por en la construcción del segundo acueducto para Ibagué.

“Esta obra fue inaugurada el 15 de octubre del 2024 como la obra que iba a solucionarle los problemas de agua al municipios de Ibagué, pero al final de cuentas vemos que la realidad es la misma con o sin inauguración, por eso empezamos a hacer procesos de investigación”, dijo Andrés Zambrano.

El cabildante reveló que se hizo una revisión de todos los documentos que soportan estos procesos para poder llegar a la conclusión que “Está trabajando a medias porque no llega a satisfacción la necesidad de agua potable que requiere el municipio, por lo que empezamos a elevar solicitudes, denuncias y debate de control, lo que llevó a que la Contraloría General de la República realizar una auditoria en la que se sacó hallazgos por más de $8 mil millones de presunto detrimento patrimonial”.

Para el cabildante de la Alianza Verde, entre los hallazgos se evidenció que habían pagado ítems que no están dentro de los contratos, que se habrían pagado objetos que no se ejecutaron.

“Esto abre una indagación preliminar que nos lleva a que no nos quedáramos quietos, por eso le dijimos Contraloría, si solo en dos contratos resultaron con hallazgos de más de $8 mil millones, por favor revise la totalidad de los contratos para saber qué pasó con la plata”, destacó Zambrano.

¿La Contraloría hará una auditoria integral?

Para Zambrano, en una respuesta de la Contraloría General de la República ratificó que se hará una auditoria general a los contratos adjudicados por más de $250 mil millones.

“Como puede ser posible que en Ibagué no se garantice el agua las 24 horas del día, esto no puede seguir sucediendo, por eso seguiremos haciendo los controles representando los intereses de la ciudadanía”, puntualizó.