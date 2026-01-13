Italia y Cartagena ratifican alianza histórica para modernizar murallas y baluartes en el Centro

Cartagena sigue trabajando en múltiples ámbitos para la recuperación integral y el fortalecimiento de su patrimonio histórico como motor de desarrollo social, cultural y económico. Este martes, el embajador de Italia en Colombia, Giancarlo María Curcio, se reunió con el alcalde Dumek Turbay para revisar y ratificar los acuerdos de cooperación pactados entre el Gobierno de Italia y la Alcaldía de Cartagena, enfocados en la conservación de las murallas y la conexión de cuatro zonas del Centro Histórico mediante recorridos peatonales y puentes patrimoniales elevados.

Además, el proyecto “Turismo Sostenible y Valorización de la Muralla de Cartagena de Indias”, una iniciativa de cooperación internacional liderada por la Agencia Italiana de Cooperación para el desarrollo “AICS” en alianza con el Politécnico de Turín y la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, por medio de la Oficina de Cooperación Internacional, la Secretaría de Turismo, PES y la Escuela Taller, con la participación de otros actores del sector cultural y turístico, tiene un capítulo clave en el fomento del turismo sostenible y el fortalecimiento de la economía popular.

Durante el encuentro, ambas partes evaluaron los avances de los proyectos que se ejecutarán gracias a la donación de 3 millones de euros del Gobierno de Italia, la donación internacional más grande que ha recibido Cartagena en materia de preservación del patrimonio, fomento del turismo sostenible y fortalecimiento de la economía popular.

Las intervenciones permitirán exaltar el valor del cordón amurallado, recuperar sectores estratégicos como el Espigón de La Tenaza, la Murallita del Diablo y la futura conexión aérea entre los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier, creando nuevos circuitos turísticos peatonales que integren historia, paisaje, cultura y espacio público.

Además, se intervendrán bienes patrimoniales emblemáticos de la ciudad cómo la Catedral de Santa Catalina de Alejandría (restauración a viacrucis, retablos, frescos y elementos patrimoniales asociados) y el Baluarte de Santo Domingo (Adecuación patrimonial, iluminación y valorización cultural con integración de tecnología).

Los pasos a seguir son el levantamiento arquitectónico, la realización del anteproyecto, presentar diseños definitivos, especificaciones técnicas y los trámites ante el Ministerio de Cultura, por medio de la plataforma SIPA.

“Esta alianza con Italia no es solo una inversión en piedra y muralla; es una inversión en dignidad, en identidad y en futuro. Estamos devolviéndole a Cartagena la posibilidad de caminar su historia completa, sin interrupciones, con orgullo y con oportunidades para su gente”, expresó el alcalde Dumek Turbay, al destacar que cada proyecto respeta los criterios de mínima intervención y conservación patrimonial.

Nueva pasarela en el Espigón de La Tenaza

Uno de los proyectos más emblemáticos de la colaboración ítalo - cartagenera es la recuperación del Espigón de La Tenaza, que contará con un nuevo recorrido peatonal para conectar la playa de la avenida Santander con las murallas de San Diego, convirtiéndose en un punto de encuentro entre el mar y la historia.

Allí, además del nuevo peatonal, se realizarán obras de mantenimiento y conservación en la escarpa del Baluarte de Santa Catalina (encima de Las Bóvedas) y en el Espigón de La Tenaza.

Con labores de embellecimiento y un nuevo peatonal, el Espigón tendrá todo el potencial para ser la conexión entre la playa de la avenida Santander y las imponentes murallas de San Diego.

El camino ya está trazado por la comunicación entre el Baluarte y el Espigón a través de una poterna abovedada y lo único que falta es vencer la baja altura de la fachada interna del espigón, que apenas alcanza un metro y medio de altura.

En este caso se aplicarán los criterios de respeto y mínima intervención con una rampa claramente legible, separada de la edificación y paralela a su lado, convirtiéndolo en un recorrido histórico imperdible para los turistas y cartageneros.

No más camino de cuerda floja en las murallas de Cartagena

El proyecto también contempla la intervención en la Murallita del Diablo, lo que eliminará el riesgo que hoy representa ese tramo, mediante la construcción de una pasarela que funcionará como el adarve que históricamente debió existir, garantizando un recorrido continuo y seguro.

Este delgado tramo de muralla, ubicado entre el baluarte de la Cruz y el baluarte menor de San Carlos, cercano a la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, conocido popularmente como la ‘Murallita del diablo’, es uno de los más sencillos del cordón amurallado desde el punto de vista de su espesor, pues tiene una longitud de 60 a 70 metros lineales, y mide alrededor de 4 metros de altura.

La Murallita del Diablo siempre estuvo conformada por un solo muro, el de la contramuralla, careciendo de escarpa, de adarve y de terraplén desde su construcción. Hoy en día se puede considerar temerario al que decide continuar su recorrido de las murallas haciendo equilibrio sobre la Murallita, como si se tratase de una “cuerda floja”. Algo habitual en turistas y locales.

Con los recursos de Italia, la Alcaldía de Cartagena construirá en el lado externo de la muralla una pasarela que sirva de puente, haciendo las veces del adarve que debió haber

existido y su forma sugiere lo que debió haber sido su geometría inicial y patrimonial. De esta manera los turistas y transeúntes no interrumpirán su recorrido ente los dos baluartes y tener que bajar a la calle.

Conexión aérea entre los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier

De igual forma, el Distrito construirá una pasarela minimalista para reconectar los baluartes de San Ignacio y San Francisco Javier, frente al parque de La Marina, además de graderías que transformarán este espacio en un nuevo escenario público y turístico para propios y visitantes.

La cortina original que unía los baluartes fue eliminada con el pasar de los tiempos, y hoy es el basamento del actual Museo Naval del Caribe y el antiguo Colegio de Jesuitas. Aunque esta cortina fue reconstruida justo enfrente, no subsistió y dio lugar a lo que hoy se conoce como la Plaza de La Marina.

Ahora, con la cooperación de Italia, el Distrito construirá una pasarela minimalista, similar a la que se hará en la Murallita del Diablo y siguiendo una la geometría del adarve original, que reconectará a los dos baluartes sin romper con la imagen de la plaza existente.

Además, se construirán unas graderías, que servirán también de escalera para subir a la muralla y harán de la plaza un nuevo escenario público y turístico. Esta intervención permitirá recuperar también el extremo del baluarte de San Francisco Javier.

Avances actuales del proyecto

El embajador Giancarlo María Curcio resaltó el proceso de transformación que vive la ciudad y el liderazgo de su administración. “Cartagena está demostrando que el patrimonio puede ser un puente hacia el desarrollo. Desde Italia queremos aportar a este proceso, acompañando una visión que combina historia, sostenibilidad y bienestar para los ciudadanos”, afirmó.

La donación italiana también incluye un fuerte componente social y educativo. Con estos recursos, la Alcaldía de Cartagena formará a 3.600 personas en turismo, historia, patrimonio y en gestión y planificación urbana, patrimonial, turística y cultural, en alianza con instituciones internacionales como el Politécnico de Turín, beneficiando a funcionarios del Distrito, operadores turísticos, artesanos, palenqueras, jóvenes y estudiantes de colegios y universidades públicas.

En suma, serán 200 funcionarios del Distrito formados en talleres en atención al cliente, historia local, patrimonio cultural, técnicas de turismo sostenible y gestión del turismo cultural; 3000 operadores turísticos, entre mujeres, jóvenes, palenqueras, artesanos y proveedores formales de servicios turísticos; y 400 estudiantes y profesores de colegios públicos e instituciones universitarias en historia y conservación de patrimonio.

Por su parte, María Abondano, directora de Cooperación Internacional, destacó que los proyectos ya cuentan con los recursos asegurados y están listos para su ejecución. “Esta cooperación no solo protege nuestro patrimonio, sino que abre más oportunidades para los cartageneros y fortalece un turismo sostenible, ordenado y con identidad”, señaló.

El proyecto se encuentra en una fase de validación técnica y articulación institucional, en la que se han desarrollado levantamientos arquitectónicos y anteproyectos preliminares de los puntos a intervenir. El Politécnico de Turín avanza en la consolidación de las fichas técnicas y en la definición final del componente de formación.

Por su parte se encuentra en proceso de selección por parte de AICS la organización de la sociedad civil que apoyara con el componente de Turismo Sostenible. De manera paralela, se preparan los insumos requeridos para la radicación de los proyectos de intervención ante el Ministerio de Cultura, paso indispensable para el inicio de obras.

Con esta visita, Cartagena reafirma que su historia no se conserva para mirarla desde lejos, sino para vivirla, recorrerla y compartirla, convirtiendo el patrimonio en un activo vivo que impulsa desarrollo, orgullo y sentido de pertenencia.