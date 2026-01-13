Irán no es Venezuela: experto analiza posibilidad de intervención de EEUU en ese país tras protestas

Las protestas iniciadas en Irán el 28 de diciembre de 2025 ya se han convertido en las más multitudinarias y con mayor número de fallecidos según organizaciones no gubernamentales de derechos humanos desde la muerte de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien puesto el velo islámico en 2022.

Para analizar esta coyuntura, pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, el iranólogo y académico Raffaele Mauriello, quien ofreció su perspectiva del tema.

En la entrevista se le preguntó al experto la viabilidad de un nuevo ataque de Estados Unidos a Irán, a parte del que ya sucedió cuando bombardearon bases nucleares iraníes, con el presunto fin de reestablecer el orden, teniendo en cuenta la coyuntura social y política que vive esa Nación en este momento.

“El tema de las amenazas militares de Trump es que eso ya ocurrió. Hubo un enfrentamiento directo de 12 días entre Irán e Israel, y los dos sufrieron ataques importantes. Luego llegó Trump con una intervención única y paró el conflicto en realidad”, comentó en su primera intervención.

En esa línea, aseveró: “Irán no es Venezuela, es un país de más de 90 millones de habitantes, con los Guardianes de la Revolución, dos ejércitos: uno de los guardianes, uno del ejército tradicional; importantes fuerzas de seguridad, y entonces una intervención de Estados Unidos no serviría para mucho”.

“Una intervención mucho más pesada, o sea, de una invasión, eso me parece muy problemático para un país tres veces más grande que Francia. Entonces, en realidad, desde mi perspectiva, Trump no tiene muchas opciones reales de que no se ponga en la perspectiva de una posible guerra regional, pero eso me parece muy problemático y muy grave”, subrayó.

Para el experto en Irán “sí habrá cambios y sí hay una solución”, pero, según dijo, “esto va a ser al interior del país”.

“Yo entiendo que, por varias cuestiones, lo que pasa dentro de Irán es poco conocido, pero hay que mencionar que todas las protestas que hemos tenido en Irán de los últimos 20 años, han sido al principio por cuestiones interiores y llevadas adelante a través de protestas”, dijo.

“Entonces empiezan una serie de injerencias que en realidad desde fuera de Israel, de Estados Unidos, problematizan en realidad, dificultan las capacidades democráticas de estas protestas al interior. Pero sí que el país tiene grandes capacidades de ir adelante, aunque en este momento está muy debilitado”, concluyó.

Escuche la entrevista completa a continuación: