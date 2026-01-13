Invasión de curiosos tras accidente aéreo deja millonarias pérdidas en vereda de Paipa

La tranquilidad de la vereda Romita, en zona rural de Paipa, se vio gravemente alterada tras el accidente de la avioneta en la que falleció el cantante Jason Jiménez y otras cinco personas, no solo por la tragedia aérea sino por la masiva llegada de curiosos al predio donde cayó la aeronave. Así lo denunció Maximiliano Panqueva, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda y administrador de la finca, quien aseguró que desde tempranas horas del día siguiente al accidente comenzaron a llegar personas “… convencidas de que todavía había restos o cosas de valor en el lugar”.

Según relató Don Maximiliano, durante la mañana la afluencia fue moderada y la situación se mantuvo relativamente tranquila, mientras los administradores del predio realizaban labores con maquinaria para adecuar el terreno y evitar que siguieran ingresando personas. Sin embargo, en horas de la tarde la situación se desbordó cuando un grupo llegó con una camioneta equipada con sonido, lo que generó el rumor de que el cantante Luis Alfonso estaba en el sitio. “… Eso se regó por redes sociales y la estampida de gente fue impresionante: carros, motos, gente a pie. La finca colapsó y se presentaron mayores daños…“, explicó.

El dirigente comunal señaló que la invasión masiva provocó alteraciones del orden público, daños materiales e incluso hechos de inseguridad durante la noche. “… Tuvimos peleas, carros rotos, gente ingresando a garajes y a las casas donde se guarda la maquinaria. A partir de las cuatro y media de la tarde tuvimos que pedir apoyo de la Alcaldía, la Policía y Tránsito para cerrar el ingreso y sacar a unas 300 o 400 personas que ya estaban con ingesta de licor…», afirmó. La situación, dijo, “… se está saliendo de control…" y ha afectado seriamente la convivencia en la zona.

En cuanto a las pérdidas económicas, Don Maximiliano confirmó que la aseguradora ya realizó una valoración preliminar de los daños, especialmente en un cultivo agrícola afectado. “… Los daños están cuantificados en aproximadamente 150 millones de pesos. Es un cultivo ya programado, con compromisos comerciales con un almacén de cadena, y todo ese material se perdió…“, explicó. Además, cuestionó quién responderá por los daños causados directamente por los visitantes, ya que —aclaró— ellos solo son administradores del predio y no los propietarios.

El presidente de la Junta de Acción Comunal también alertó sobre las afectaciones colaterales a otras fincas vecinas, como la pérdida de cerca de 2.000 litros de leche debido a la imposibilidad de ingreso y salida de vehículos durante varios días. “… Esto es propiedad privada y las pérdidas no son solo nuestras. Necesitamos apoyo de las autoridades porque el municipio no tiene el personal ni los recursos suficientes para controlar la situación…“, reclamó. Aunque indicó que actualmente el panorama es más tranquilo, hizo un llamado urgente a reforzar el control y el respeto por la zona, especialmente ante posibles homenajes, para evitar que continúen las afectaciones en la vereda.