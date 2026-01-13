Incautaron 190 armas cortopunzantes durante el puente festivo en Ibagué

Ibagué

Durante el puente festivo la Policía Metropolitana desarrolló operativos de control en puntos estratégicos y los principales ejes viales, dejando un total de 7 personas, 5 en flagrancia y 2 por orden judicial, por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar, entre otros.

Por otra parte, en el informe dado a conocer por parte de la METIB, se incautaron 190 armas cortopunzantes, más de 6 mil gramos de estupefacientes, además la recuperación de un vehículo y una motocicleta.

“Se adelantaron 606 planes de seguridad en prevención del delito y control de personas, además 3 caravanas de seguridad desplegadas en toda la capital tolimense. De estos, se destacan: 169 controles dirigidos al registro de ciudadanos que se transportaban en motocicleta y 179 a vehículos de servicio público. Además, como parte de estas acciones, se verificaron 29.160 antecedentes a personas, 22.677 antecedentes a vehículos y motocicletas”, dijo el coronel, Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Además, se impusieron 240 órdenes de comparendo. De estos, 190 debido a portar armas cortopunzantes, 20 por riñas, 6 por consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas y 2 a establecimientos públicos por incumplir con la normatividad vigente.

Dato: por su parte, en la línea de emergencias se atendieron 2.274 llamadas, entre las que se destacaron 82 reportes por riña y 29 casos de violencia intrafamiliar.