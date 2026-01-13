Incautaron 190 armas cortopunzantes durante el puente festivo en Ibagué
La Policía Metropolitana además reveló que fueron capturadas siete personas en los operativos desarrollados.
Ibagué
Durante el puente festivo la Policía Metropolitana desarrolló operativos de control en puntos estratégicos y los principales ejes viales, dejando un total de 7 personas, 5 en flagrancia y 2 por orden judicial, por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar, entre otros.
Por otra parte, en el informe dado a conocer por parte de la METIB, se incautaron 190 armas cortopunzantes, más de 6 mil gramos de estupefacientes, además la recuperación de un vehículo y una motocicleta.
“Se adelantaron 606 planes de seguridad en prevención del delito y control de personas, además 3 caravanas de seguridad desplegadas en toda la capital tolimense. De estos, se destacan: 169 controles dirigidos al registro de ciudadanos que se transportaban en motocicleta y 179 a vehículos de servicio público. Además, como parte de estas acciones, se verificaron 29.160 antecedentes a personas, 22.677 antecedentes a vehículos y motocicletas”, dijo el coronel, Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.
Además, se impusieron 240 órdenes de comparendo. De estos, 190 debido a portar armas cortopunzantes, 20 por riñas, 6 por consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas y 2 a establecimientos públicos por incumplir con la normatividad vigente.
Dato: por su parte, en la línea de emergencias se atendieron 2.274 llamadas, entre las que se destacaron 82 reportes por riña y 29 casos de violencia intrafamiliar.