Gustavo Gómez Córdoba, nuevo director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Prisa Media

Prisa Media Colombia anuncia hoy el nombramiento de Gustavo Gómez Córdoba como su nuevo director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales.

Gómez Córdoba es un reconocido periodista con una amplia y destacada trayectoria en los principales medios de comunicación de Colombia, con experiencia en prensa, radio, televisión y plataformas digitales. Recientemente, lideró con gran éxito durante más de seis años 6AM, el espacio periodístico líder de Caracol Radio, consolidándolo como uno de los referentes informativos más influyentes del país.

Con la experiencia y el reconocimiento de Gustavo Gómez, Prisa Media Colombia busca fortalecer sus vínculos con las regiones del país, sus dirigentes y sus ciudadanos, con la convicción de que la verdadera riqueza de Colombia reside en su diversidad regional y cultural.

“Para Prisa Media Colombia es un privilegio contar con un profesional del talante de Gustavo Gómez al frente de nuestras comunicaciones y relaciones institucionales. Su llegada a este nuevo rol reafirma nuestro liderazgo como el principal grupo de medios del país y nuestro compromiso con el desarrollo de Colombia”, afirmó Felipe Cabrales Urdaneta, presidente de Caracol Radio y CEO de Prisa Media América.

En su nuevo rol, Gustavo Gómez trabajará de manera articulada con Jaime Parada, vicepresidente ejecutivo de Prisa Media Colombia, y con Adriana Tarud, vicepresidenta de Negocios de Caracol Radio.