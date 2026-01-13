“Freiman ya venía siendo víctima de amenazas y persecución”: Asuncat

Catatumbo

Luego de la acción armada contra el líder social Freiman Velásquez y su esquema de protección, registrada en la vereda Bertrania, zona rural del municipio de Tibú, en el Catatumbo, organizaciones campesinas advirtieron que los ataques contra el liderazgo social en la región continúan.

De acuerdo con lo informado, hombres armados interceptaron al líder y a su esquema de seguridad, los amarraron y les hurtaron el armamento, sin que hasta el momento se tenga claridad sobre el grupo responsable de esta acción violenta.

Pablo Antonio Téllez, presidente de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), aseguró a Caracol Radio que Velásquez ya venía siendo víctima de amenazas y persecuciones. “Freiman en Ocaña tuvo bastante persecución, incluso por parte de la Policía y del Ejército, lo que hizo que se viniera hasta este lugar, y mire lo que ocurre”, señaló.

El dirigente campesino indicó que no hay certeza sobre el actor armado que estaría detrás del hecho. “No se identificaron, no tenían insignias ni del Ejército, ni de la Policía, ni de las FARC, ni del ELN. Fue un grupo armado con arma larga que los obligó a descender del vehículo, les quitó las armas, se llevó el carro y los dejó amarrados”, explicó.

Finalmente, Téllez aseguró que ejercer liderazgo social en el Catatumbo sigue siendo una labor de alto riesgo. “La persecución a los líderes sociales y a los procesos organizativos no cesa. Seguimos siendo señalados y estigmatizados, sin poder avanzar en nuestros proyectos ni en la construcción de paz para la región”, concluyó.

Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.