Este 14 de enero Ficci 2026 lanzará afiche oficial en Cartagena

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, FICCI, anuncia el lanzamiento oficial del afiche de su próxima edición, una pieza que marca el inicio del camino hacia una nueva celebración del cine, la cultura y la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El lanzamiento se realizará el miércoles 14 de enero, a las seis de la tarde, en el patio del Museo Histórico - Palacio de la Inquisición, en un encuentro con medios de comunicación, aliados institucionales, creadores y gestores culturales, así como con cartageneros y visitantes que aman el cine y acompañan de manera activa la vida cultural de la ciudad.

Durante el evento se darán a conocer los detalles conceptuales y visuales del afiche, junto con las primeras líneas narrativas del festival, que se llevará a cabo del 14 al 19 de abril, reafirmando al FICCI como un espacio clave para el cine nacional e internacional y como un punto de encuentro entre el cine y la ciudad.

El evento contará con la participación de Kike Sierra Cabarcas, diseñador del afiche; Hernán Guillermo Piñeres, presidente de la Junta Directiva; Margarita Díaz, directora del FICCI; el narrador oral y actor Luis Carlos Betancourt; el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena Ricardo Chica Geliz y el coro Voces de Indias, dirigido por Ana Lucía Klee, dando inicio a la agenda pública de una edición que vuelve a situar a Cartagena en el centro del diálogo cinematográfico.