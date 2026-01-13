Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán reparaciones hoy martes 13 de enero de 2026

Hoy martes 13 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

ACUEDUCTO

Los Naranjos:

Calle 80C #26G-11

Francisco Eladio Ramírez:

calle 2A #76C-21

Puerto Isaac en Yumbo

ENERGÍA

Circuito kilómetro 18 en el sector del Saladito

Circuito fider 4 en Dapa

Circuito pichindé en la vía a Yanaconas

Circuito el Castillo en el sector de La Viga

Circuito vuelta larga en Bocas del Palo

ALCANTARILLADO

Limpieza y mantenimiento al canal autopista 1, en el puente de los 1000 días

Limpieza y mantenimiento al desarenador Av de los cerros en la calle 1ra con carrera 52

Limpieza y mantenimiento al desarenador Lourdes en la calle 2da oeste con carrera 72

LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE EMCALI ESTÁN CERRADOS HASTA LA PRÓXIMA SEMANA