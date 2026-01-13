Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán reparaciones hoy martes 13 de enero de 2026
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy martes 13 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.
ACUEDUCTO
Los Naranjos:
Calle 80C #26G-11
Francisco Eladio Ramírez:
calle 2A #76C-21
Puerto Isaac en Yumbo
ENERGÍA
Circuito kilómetro 18 en el sector del Saladito
Circuito fider 4 en Dapa
Circuito pichindé en la vía a Yanaconas
Circuito el Castillo en el sector de La Viga
Circuito vuelta larga en Bocas del Palo
ALCANTARILLADO
Limpieza y mantenimiento al canal autopista 1, en el puente de los 1000 días
Limpieza y mantenimiento al desarenador Av de los cerros en la calle 1ra con carrera 52
Limpieza y mantenimiento al desarenador Lourdes en la calle 2da oeste con carrera 72
LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE EMCALI ESTÁN CERRADOS HASTA LA PRÓXIMA SEMANA