Conozca los sectores de Cali y Yumbo que tendrán reparaciones hoy martes 13 de enero de 2026

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Esteban Herrera

Hoy martes 13 de enero se adelantan labores de reparación, y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

ACUEDUCTO

Los Naranjos:

Calle 80C #26G-11

Francisco Eladio Ramírez:

calle 2A #76C-21

Puerto Isaac en Yumbo

ENERGÍA

Circuito kilómetro 18 en el sector del Saladito

Circuito fider 4 en Dapa

Circuito pichindé en la vía a Yanaconas

Circuito el Castillo en el sector de La Viga

Circuito vuelta larga en Bocas del Palo

ALCANTARILLADO

Limpieza y mantenimiento al canal autopista 1, en el puente de los 1000 días

Limpieza y mantenimiento al desarenador Av de los cerros en la calle 1ra con carrera 52

Limpieza y mantenimiento al desarenador Lourdes en la calle 2da oeste con carrera 72

LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE EMCALI ESTÁN CERRADOS HASTA LA PRÓXIMA SEMANA

