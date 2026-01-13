Encontraron muerto un hipopótamo en Puerto Triunfo; descartan que haya sido atacado por personas

Puerto Triunfo- Antioquia

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) hizo una claridad sobre el hipopótamo que fue hallado muerto en un lago del predio de la Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo en el Magdalena Medio. Algunas versiones manifestaban que la especie había sido atacada por personas con arma de fuego, pero la entidad ambiental niega tajantemente que esa situación esté relacionada con la muerte.

David Echeverry López, jefe de la oficina de Biodiversidad de Cornare, explicó que el macho fue encontrado en uno de los lagos de la mencionada hacienda y que no se trata de una de las especies que habían sido esterilizadas, además de que el cuerpo estaba en alto estado de descomposición; sin embargo, trabajan en la identificación del deceso luego de que personal experto de la entidad se desplazara al lugar y recopilara evidencias.

“Las hipótesis que mayor fuerza toman es que posiblemente se haya tratado de una lucha territorial, ya que en el mismo lago se encontró una hembra, digamos, como en calor, y otros machos que estaban en una faena de apareamiento”, explicó el experto.

Agrega que tampoco se descarta que la muerte de la especie esté relacionada con enfermedades adquiridas en su vida silvestre, aunque todo aún es materia de investigación.

“Vamos a seguir con las investigaciones del caso, pero no encontramos una evidencia tangible de que se haya tratado de un ataque de personas a los hipopótamos, que no encontramos evidencias de ello”.

También se trata de establecer otra información, la cual indica que presuntamente la comunidad ha indicado sobre el hallazgo de otros hipopótamos, pero de esto no hay evidencia.