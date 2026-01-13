El choque entre un bus y una tractomula deja varios lesionados en Yarumal

Yarumal- Antioquia

En la tarde de este martes 13 de enero se reportó un accidente de tránsito en el Norte de Antioquia que deja varias personas lesionadas. Al lugar llegaron los bomberos, policía de carreteras y personal del hospital local.

Según los bomberos, el siniestro se registró en la vía Llanos de Cuivá-Yarumal, sector Las Curvas de Bogotá, donde un bus de servicio público chocó con una tractomula. Los vehículos quedaron con daños considerables. De momento se reportó que cuatro personas fueron llevadas al hospital local donde fueron atendidas. Una tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. En el lugar también se atendió a otras, entre ellas el conductor del bus de la empresa Coonorte.

Por ahora no se detalla una hipótesis sobre el siniestro que afectó la movilidad en esa vía que conecta con el Bajo Cauca antioqueño. Se espera un reporte oficial del caso.