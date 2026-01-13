‘Chiquito Malo’, a un paso de ser extraditado a EE.UU: luz verde a solicitud de Corte de Florida
La Corte Suprema avaló la solicitud de una corte federal de Florida. El cabecilla del Clan del Golfo es requerido por cargos relacionados con narcotráfico, mientras el proceso de diálogo con esa estructura criminal continúa sin su participación.
Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo, está a un paso de ser extraditado a Estados Unidos.
Esto, luego de que la Corte Suprema de Justicia diera luz verde a la solicitud de una corte federal del estado de Florida.
Noticia en desarrollo...