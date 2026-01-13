Casa del Niño alerta por aumento de graves lesiones oculares y auditivas en menores

La Casa del Niño en Cartagena emitió un llamado de urgencia a padres y cuidadores tras el preocupante balance de accidentes registrados entre diciembre de 2025 y lo que va de enero de 2026. Según el reporte oficial, la institución ha atendido 16 casos de trauma ocular por diversas causas y otros 5 menores con lesiones específicas vinculadas al uso de las populares armas de hidrogel.

De los casos relacionados con estos artefactos, tres menores sufrieron impactos en sus ojos, mientras que otros dos presentaron lesiones auditivas de tal gravedad que requirieron intervención quirúrgica. Aunque estas armas se comercializan como juguetes inofensivos, los especialistas advierten que pueden provocar desde el desprendimiento de retina hasta la pérdida total de la visión.

Peligros ocultos en el juego

El centro asistencial enfatizó que las bolitas de hidrogel no solo representan un riesgo por impacto, sino también por ingestión u obstrucción.

En ojos: Riesgo de perforación del globo ocular.

En oído y nariz: La manipulación inadecuada puede causar daños internos que requieren cirugía.

Por ingestión: Riesgo de asfixia u obstrucción intestinal, especialmente en niños pequeños que confunden las esferas con dulces.

La institución recalcó que, además de estos dispositivos, los juegos inseguros, caídas y el uso de objetos contundentes siguen siendo las principales causas de ingresos a urgencias. “La prevención es clave y la mayoría de estas lesiones pueden evitarse con supervisión constante”, señalaron voceros del hospital, instando a la ciudadanía a promover entornos seguros y juegos responsables que no comprometan la integridad de la niñez cartagenera.