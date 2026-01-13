Ibagué

Capturan en Ibagué hombre por aparentemente distribuir material sexual de menores en internet

En operativos similares en Bogotá y Medellín se capturaron a otras tres personas.

Julio Montiel

Ibagué

En un trabajo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos se logró la captura en Ibagué de Albeiro Martínez Quevedo, quien sería el responsable de obtener, acopiar y distribuir por sistemas de mensajería instantánea material explícito de niños, niñas y adolescentes, entre marzo y junio de 2025.

En el allanamiento desarrollado en un barrio en Ibagué se incautaron equipos electrónicos que contenían videos y fotografías que dan cuenta de las actividades de tipo sexual contra varios menores de edad.

En operativos similares en Bogotá y Medellín se capturaron a otras tres personas por su posible responsabilidad individual en los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, pornografía con menor de edad, proxenetismo y demanda de explotación sexual infantil.

Dos de los señalados involucrados fueron ubicados en Bogotá. Se trata de una mujer que habría transmitido por una aplicación virtual los vejámenes sexuales a los que eran sometidas sus dos hijas, de 4 y 9 años, a cambio de pagos que realizaba un contacto residente en Estados Unidos, los cuales oscilaban entre los 600 y 2.000 dólares. Asimismo, está una niñera señalada de abusar de dos niños que cuidaba, de 2 y 8 años, realizar videos de las agresiones y posteriormente compartirlos.

Finalmente, en Medellín, Antioquia fue identificada una adulta mayor que presuntamente explotaba sexualmente a su nieta de 15 años, la obligaba a sostener relaciones íntimas con adultos y grabarlas a cambio de dinero.

